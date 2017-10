Am, fährt der ADFC Garbsen/Seelze ADFC Garbsen / Seelze zum Tiergarten Hannover um Winterfutter für die Tiere abzugeben.Mitglieder und Gäste, die zuvor mindestens 3 kg Eicheln oder Kastanien gesammelt haben und gern in netter Runde Rad fahren, sind herzlich eingeladen mitzufahren.Die knapp 60 km-Tour wird mit mäßiger Geschwindigkeit gefahren. Sie führt auf naturnahen Wegen über Letter, Velber, Wettbergen, am Maschsee vorbei, zur Eilenriede.Eine Einkehr ist geplant.Start ist um 10 Uhr am Kastanienplatz in Garbsen, eine Anmeldung ist nicht erforderlichInfos von M. Unger, Telefon 0177 67 37 048