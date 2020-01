Abschluss des Afu-Kurses - Prüfung bei der BNetzA

Der Prüfungstermin war so gut besucht, dass Teilnehmer aus unserem Kurs auch auf den nächsten Prüfungstermin am 16. Januar 2020 ausweichen mussten.Viele Teilnehmer haben die Lizenzklasse E erfolgreich absolviert, einige haben direkt die Klasse A abgelegt (die studieren aber auch in diesem Bereich...) und ein paar müssen leider noch einmal wiederkommen, um die letzten Unklarheiten auszumerzen.Alles in allem war es aber wieder ein erfolgreicher Kurs, der den Lernenden und den Lehrenden sehr viel Spaß und Freu(n)de bereitet hat.Wir wünschen allen „frisch“ Lizensierten viel Spaß und Erfolg auf denBändern - den noch zu Prüfenden am 16. Januar 2020 wünschen wir den maximalen Erfolg bei Eurer Prüfung!Auch für 2020 plant der OV Garbsen wieder einen Vorbereitungskurs, zu dem wir zugegebener Zeit informieren werden!73, Marco Radtke (DO1KMR) - Bild: Andreas Kleiner, DG4OAE