Ortsfeuerwehr Stelingen stellt „neues“ Löschfahrzeug offiziell in Dienst

Nachdem das bisherige Löschfahrzeug nach 20 Jahren plötzlich wegen massiver Korrosionsschäden außer Dienst gestellt werden musste, konnte glücklicherweise ein fast baugleiches Fahrzeug von der Feuerwehr Hannover, zuerst leihweise, übernommen werden.Somit konnte bereits nach kurzer Zeit die Einsatzbereitschaft der Feuerwehr Stelingen wieder sichergestellt werden.In den vergangenen Monaten stellte dann die Stadt Garbsen die nötigen finanziellen Mittel zur Verfügung, um das Fahrzeug offiziell zu kaufen.Die Mitglieder der Ortsfeuerwehr Stelingen steckten danach noch viele ehrenamtliche Stunden in die Um- und Aufrüstung des Fahrzeuges, um es auf die Bedürfnisse und die Ausrüstung der Ortsfeuerwehr Stelingen anzupassen.Zusätzlich wurden ein Funkgerät und eine Umfeldbeleuchtung eingebaut sowie die Lackierung und Warnbeklebung des Fahrzeuges angepasst.Ortsbrandmeister Daniel Voigtland dankte bei der offiziellen Feierstunde zur Übergabe des Fahrzeuges der Feuerwehr Hannover für die Möglichkeit das Gebrauchtfahrzeug zu übernehmen, der Stadtverwaltung für die Bereitstellung der finanziellen Mittel sowie den federführenden Kameraden seiner Ortsfeuerwehr für die Arbeiten um das Fahrzeug in kurzer Zeit einsatzbereit zu bekommen.Erster Stadtrat Walter Häfele übergab den Fahrzeugschlüssel anschließend an Ortsbürgermeister Werner Baesmann der ihn an Ortsbrandmeister Voigtland weitergab.Stadtbrandmeister Ulf Kreinacker betonte, dass dies das erste Mal sein, dass die Feuerwehren in der Stadt Garbsen ein Gebrauchtfahrzeug in Dienst stellten.Des Weiteren betonte er, dass dies Fahrzeug im Jahr 2023 dann geplant durch ein Neufahrzeug ersetzt werden wird.