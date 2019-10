Alters- und Seniorenabteilung unterwegs

Alterskameraden der Feuerwehr Stelingenim Museum zur Stadtgeschichte NeustadtDie Besichtigungsfahrt für Oktober 2019 ging diesmal zum "Museum zur Stadtgeschichte" nach Neustadt a. Rbge. Das Haus, in dem sich das Museum zur Stadtgeschichte befindet, erlebte eine wechselvolle Geschichte. In unmittelbarer Nachbarschaft von Rathaus, Marktplatz, Liebfrauenkirche und Schloss Landestrost wurde das denkmalgeschützte Gebäude Mitte des 18. Jahrhunderts als repräsentatives Wohnhaus errichtet. Später diente es fast 100 Jahre als Schule und Lehrerwohnung. Schließlich wurde es dann 1994 ein Museum. Die ständige Ausstellung zur Stadtgeschichte informiert über das Arbeits- und Alltagsleben der Menschen in der Neustädter Region im 19. und frühen 20. Jahrhundert. Wechselnde Sonderausstellungen ergänzen die Präsentation. Aber die ständig ausgestellten Altertümer, wie Möbel, Kleidung, Handwerksgegenstände, Böttchergeräte und Muster vom Blaudruck und vieles mehr aus der alten Zeit, sind schon sehr anschaulich. Augenblicklich sind viele Modelle von Zinnsoldaten mit einer bestimmten Aufstellung und etliche kleine Stadtansichten ausgestellt. Die Alterskameraden wurden in zwei Gruppen aufgeteilt und von einer Dame und einem Herrn durch die Ausstellung geführt. Es war also wieder einmal ein netter interessanter Nachmittag und das ganze endete dann im Gemeinschaftsraum der Feuerwache mit einem leckeren Forellenessen.