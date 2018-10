Alters- und Seniorenabteilung unterwegs

Altersabteilung der FFW Stelingen auf dem Kaliberg in EmpeldeAm 18. 10. d. J. trafen sich 30 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Stelingen und fuhren zum Kaliberg nach Empelde. Eine nette Dame machte den Empfang und erklärte kurz den Ablauf dieser Besichtigungstour. Eine Wandergruppe kletterte mehr oder weniger bis auf die Berghöhe und eine weitere Gruppe fuhr mit den Feuerwehrwagen auf den Berg. Hier machte man dann eine große Runde und die Dame erzählte die ganze Geschichte vom Berg und das war so: Seit mehr als 200 Millionen Jahren schlafen riesige Mengen weißen Goldes unter der niedersächsischen Erdoberfläche. Salz, dass schon vor 110 Jahren auch im Bereich des heutigen Empelde geborgen und noch bis ins 19. Jahrhundert mit Edelsteinen aufgewogen wurde. lm Dezember 1905 begann die Gewerkschaft Hansa - Silberberg mit derFörderung. In über 70 Jahren Fördergeschichte wurden von zeitweise 1000 Beschäftigten viele Millionen Tonnen Kalisalz zur Veredlung und Nutzung ans Tageslicht geschafft. lm Jahre 1975 erzwangen Wassereinbrüche das Ende des Kalibergbaus in Empelde. Der riesig große Berg von unbrauchbarem Salz war nun der Natur ausgesetzt und so hatten Messungen ergeben, dass etwa 24.A00 Tonnen Salze von der ungeschützten Halde gelöst und in das Bachgewässer ,,Fösse" abgespült wurden. Herbert Nickel, Besitzer einer großen Baufirma kaufte für 150.000 DM den ganzen Salzberg und hatte zwei Fliegen mit einer Klappe. Einmal konnte er seinen Bauschutt deponieren und zweitens wollte er den ganzen Berg begrünen. Das hat er auch ganz wunderbar hin bekommen und heute wird das von seinem Sohn Frank Nickel intensiv weitergeführt. Die Feuerwehrkameraden konnten sich von dem Wuchs der Pflanzen und den Bäumen überzeugen. Heute ist der Kaliberg bereits zu 90 Prozent umgewandelt. Es werden dadurch nur noch 10.000 Tonnen pro Jahr Salze abgespült. Frank Nickel möchte die sechs Millionen Tonnen Kaliabraum gänzlich begrünen und so einen Empelder Waldberg schaffen.Die Feurwehrkameraden hatten alles im Blick gehabt und konnten auchaus der Höhe die große Landschaft um Hannover beäugen. Es ging dannwieder Berg ab und die Heimreise startete. lm Gemeinschaftsraum inStelingen gab es für alle dann ein leckeres Forellen Essen.