Radeln, Ratschen, Politik erleben

Die SPD Gersthofen und die SPD Gablingen laden zum gemeinsamen Radfahren mit der sozialen Bundestagskandidatin Heike Heubach am Samstag, den 04.09.2021 ein.

Start ist um 11:00 Uhr auf dem Gersthofer Rathausplatz. Danach geht die gemeinsame Radfahrt über Gablingen nach Lützelburg ins Theaterheim bei Dimos, Am Sportpl. 15, 86456 Gablingen. In Gablingen können Gablinger Radler beim EDEKA gegen 11:40 Uhr dazustoßen. Die Ankunft in Lützelburg ist gegen 12:00 Uhr geplant, Abfahrt gegen 15:00 Uhr. Bei schlechtem Wetter ist der Treff-punkt direkt um 12:00 Uhr im Theaterheim.Bitte die aktuellen Coronaregeln beachten.