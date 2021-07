Woche der offenen Tür beim Jugendorchester Gersthofen

Deshalb gingen in diesem Jahr die Lehrer direkt an zwei Gersthofer Grundschulen und stellten den Schüler*innen klassenweise die Instrumente vor. Dabei bekamen die Kinder viele Informationen und konnten sich auch eine Vorstellung von Größe und Klang der jeweiligen Instrumente machen. Zum Abschluss musizierten die Lehrer noch gemeinsam, um den Schüler*innen den musikalischen Eindruck eines Orchesters zu geben.Interessierte Kinder können sich in der Woche vom 12. - 16.07.2021 einen persönlichen Termin beim jeweiligen Instrumentallehrer geben lassen, um weitere Details zu erfragen, das Instrument persönlich in die Hand zu nehmen und auf Plastikmundstücken erste Ansatzübungen auszuprobieren.Die Liste mit den jeweiligen Zeiten finden Sie auch auf der Homepage des Jugendorchesters Gersthofen: www.jugge.de