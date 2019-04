Wieder äußerst aktiv

Mitgliederversammlung des Jugendorchesters Gersthofen

Die Mitgliederversammlung des Jugendorchesters Gersthofen Schwäbische Bläserbuben e.V. (JUGGE) hat schon zum zweiten Mal im ‚Haus der Musik‘ an der neuen Mittelschule stattgefunden. Erster Vorsitzender Andreas Landau hob in seinem Tätigkeitsbericht insbesondere hervor, dass das JUGGE ein reines Jugendorchester ist und zwischenzeitlich erfreulicherweise knapp 170 aktive Musiker umfasst. Diese sind in der musikalischen Früherziehung, in der Trommelgruppe, bei 14 Instrumentallehrern und dem Dirigenten in höchst professionellen Händen. Das ‚Haus der Musik‘ bietet beste Bedingungen für die Musiker und hat die Zusammenarbeit der vier Gersthofer Musikvereine weiter gefördert. Andreas Landau blickte wieder auf ein äußerst aktives Vereinsjahr zurück. Zum einen hatte das JUGGE zu seinen traditionellen Veranstaltungen wie z.B. der Werkwoche, dem Gala- und dem Benefizkonzert eingeladen. Zum anderen bot das vergangene Jahr weitere Höhepunkte wie z.B. die Einweihung des ‚Hauses der Musik‘, die Konzertreise nach Nordfriesland und die außergewöhnliche Konzertreise nach Kenia.Dirigent Maximilian Hosemann beleuchtete das hohe musikalische Niveau des Orchesters. Dies spiegelt sich zum einen in der sehr hohen Teilnehmerzahl bei Bläserprüfungen des Allgäu-Schwäbischen Musikbundes wider; zum anderen in der erfolgreichen Teilnahme von Musikern bei verschiedenen Wettbewerben sowohl auf bayerischer als auch auf nationaler Ebene.Kassenwartin Cornelia Metzger konnte erfreut über einen ausgeglichenen Haushalt berichten. Die Wiederwahl der beiden Vorsitzenden Andreas Landau und Walter Hochmuth war eine reine Formsache und wurde dankend begrüßt.Eine äußerst seltene Ehrung stand ebenfalls auf der Tagesordnung: Sven Stawinoga wurde für seine 20-jährige Mitgliedschaft im JUGGE geehrt, und das im jungen Alter von gerade 22 Jahren.Eine viel bestaunte Diashow über die einmaligen Erlebnisse des A-Orchesters bei der Konzertreise nach Kenia rundete die Mitgliederversammlung ab.Die nächste Veranstaltung steht bereits vor der Tür: das Galakonzert am Samstag, den 18. Mai, um 19.00 Uhr in der Stadthalle Gersthofen.