Wie starten wir wieder durch?

Jugendorchester Gersthofen tagt in Klausur

Die Köpfe der Teilnehmer rauchen. Sie denken in alle Richtungen, diskutieren lebhaft und auch kontrovers, bilden Gruppen und kommen wieder zusammen. Wie gewinnen wir Eltern bzw. Dritte für ehrenamtliches Engagement? Wie gestalten wir die zukünftige Besetzung der Vorstandschaft? Wie wollen wir in 2022 den Tag der offenen Tür aufziehen?Dies waren die drei Themen, die beim Klausurwochenende von der Vorstandschaft und Vertretern des JUGGE-Offbeat besprochen wurden. Ralf Winter moderierte professionell und verstand es hervorragend die Teilnehmer anzuleiten und mitzunehmen. Die intensive Arbeit mündete in praktikable Lösungsansätze und erfolgversprechende Strategien. Diese werden nun zeitnah umgesetzt.Das vom Landkreis Augsburg neu errichtete Selbstversorgerhaus ‚Zusamaue‘ auf dem Jugendzeltplatz Rücklenmühle bei Zusmarshausen bot für die Tagung beste Bedingungen. Der Tagungsort hätte nicht treffender gewählt werden können. Sowohl der Kreisjugendring Augsburg-Land als auch das Jugendorchester Gersthofen verfolgen dasselbe Ziel, nämlich der Jugend eine Zukunft zu bieten.