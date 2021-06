Was für eine Freude

Jugendorchester Gersthofen probt wieder in Präsenz

Nach und nach trudeln die jungen Musiker mit ihren Instrumenten samt Equipment im ‚Haus der Musik‘ ein. So richtig glauben kann es noch keiner. Dürfen wir wirklich wieder zusammen im Orchester proben? Die Freude, sich nach einem Dreivierteljahr wieder leibhaftig zu sehen und miteinander in Präsenz und nicht nur online zu proben, ist riesig.Möglich wurde dies, nachdem der bayerische Ministerrat auf Grund der niedrigen Inzidenz weitere Lockerungen im Musikbereich verkündet hatte: Sowohl die Begrenzung der Musikerzahl als auch die Testpflicht wurden aufgehoben. Selbstverständlich sind beim Proben die üblichen Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten.Bald wird man wieder an den Ansatz und die musikalische Qualität von vor der Corona-Pandemie anknüpfen können. Und alle hoffen, dass sie bald wieder auftreten können.