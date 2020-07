Virtueller Tag der offenen Tür beim Jugendorchester Gersthofen

Not macht bekanntlich erfinderisch – Jugge Open Online

Aufgrund der Corona-Pandemie musste der für Ende Juni geplante Tag der offenen Tür beim Jugendorchester Gersthofen abgesagt werden. In den vergangenen Jahren war dieser Tag stets gut besucht. Viele interessierte Kinder und Jugendliche sowie deren Eltern nutzten dabei die Gelegenheit verschiedenste Blasinstrumente auszuprobieren und sich über das Ausbildungskonzept des Vereins zu informieren.Deshalb lädt der Verein in diesem Jahr dazu ein, den Tag der offenen Tür virtuell zu besuchen. Sie können sich dabei ebenfalls ein Bild vom vielfältigen Unterrichtsangebot des Jugendorchesters Gersthofen machen.In Kurzvideos werden Ihnen die verschiedenen Blasinstrumente vorgestellt. Darüber hinaus erfahren Sie kompakt online viel Wissenswertes über die Lehrer, den Verein und das Ausbildungskonzept.‚Jugge Open Online‘ finden Sie auf der Homepage des Jugendorchesters Gersthofen unter www.jugge.de.Bei Interesse an einem bestimmten Instrument können Sie über info@jugge.de Kontakt aufnehmen. Fragen beantwortet auch die Jugendleiterin Frau Sandra Hochmuth, Telefon 08 21/299 33 87 und 01 60/28 22 766. Gerne kann dann eine persönliche Schnupperstunde vereinbart werden.