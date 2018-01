Tex Warner - American Country Classics - Konzert

Gablingen : GeNuss Cafe |

Tex Warner steht nun seit über 50 Jahren auf der Country Music Bühne. Sein Repertoire ist fast unerschöpflich.



In seinem Musikarchiv verfügt er über mehr als 100.000 Songs dieses Genre auf Tonträger.



Tex Warner präsentiert mit Joe Götz am 5-string Banjo und Roland

Höffner am Kontrabass handgemachte traditionelle Country Music aus

eigener und fremder Feder.



Er präsentiert Country Classics und eigene Songs, die Gäste werden in die Country Music Welt der 50er bis 80er Jahre versetzt.



Man kann Country Music nur richtig verstehen, wenn man ihre Geschichte kennt, deshalb werden Songs und ihre Geschichten dahinter vorgestellt.



Die vielen Gesichter der amerikanischen Country Music stellt Tex Warner immer wieder unter Beweis.