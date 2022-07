Neue Bläserklasse ab Herbst

Tag der offenen Tür beim Jugendorchester Gersthofen





Das Jugendorchester Gersthofen (JUGGE) hatte am Sonntag zum Tag der offenen Tür ins Haus der Musik eingeladen - und das Interesse musikinteressierter Kinder und deren Eltern war erfreulicherweise sehr groß. So kann nach den Sommerferien wieder eine neue Bläserklasse gebildet werden.Musikalischer Leiter Maximilian Hosemann eröffnete die Veranstaltung mit drei jungen Musikern, die selbstbewusst zeigten, was sie in der kurzen Zeit des gemeinsamen Zusammenspiels schon gelernt haben.Der Blick hinter die Kulissen zeigte einmal mehr auf, wie fundiert die musikalische Ausbildung beim Jugendorchester ist. Besonders stolz sind die Verantwortlichen des Vereins auf das Ausbildungskonzept. Es ist eine Kombination von wöchentlichem Einzelunterricht und gemeinsamer Orchesterprobe, wie erster Vorstand Andreas Landau den interessierten Zuhörern erklärte.„Instrumente können von den Anfängern der Bläserklasse gegen ein geringes Entgelt gemietet werden und der Verein gewährt noch einen Zuschuss“, machte er auf das attraktive Angebot für Kinder ab ca. sieben Jahren aufmerksam. Daneben bietet der Verein Musikgarten, musikalische Früherziehung sowie Blockflöten- und Trommelunterricht für jüngere Kinder an. Ein weiteres Markenzeichen sind die regelmäßigen Konzertreisen der fortgeschrittenen Musiker.Das Jugendorchester bot zudem eine Instrumentenschau an. Die Kinder wurden ermuntert, die verschiedenen Blas- und Schlaginstrumente selbst auszuprobieren. Zur Überraschung schafften sie nach kurzer Einweisung der anwesenden Lehrer fast auf Anhieb, den Instrumenten die ersten Töne zu entlocken.Anmeldungen für das kommende Schuljahr nimmt das Orchester noch bis zum Ende des Schuljahres montags von 19.15 -21.00 Uhr im Haus der Musik entgegen.Weitere Infos erhalten Sie auch unter www.jugge.de