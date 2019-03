Landesentscheid im Solo-/Duo-Wettbewerb des Bayerischen Blasmusikverbandes

Schlagwerk-Duo des Jugendorchesters Gersthofen erzielt sehr gutes Ergebnis

Am Sonntag, den 24. März, wurde in der Bayerischen Musikakademie in Marktoberdorf der Landesentscheid im Solo-/ Duo- Wettbewerb 2018/2019 des Bayerischen Blasmusikverbandes ausgetragen. Mit dabei waren auch zwei Schlagzeuger vom Jugendorchester Gersthofen. Das Duo hatte sich zuvor über den Bezirks- und den Verbandsentscheid für die Teilnahme am Landesentscheid qualifiziert.Die Schlagzeuger Maximilian Weiß und Manuel Hintermayer (Altersgruppe IV) stellten sich erfolgreich den Juroren und erhielten das Prädikat „mit sehr gutem Erfolg“.Das Jugendorchester Gersthofen gratuliert den Vortragenden ganz herzlich zu diesem Erfolg. Den Grundstein hierfür legte ihr Instrumentallehrer Milos Glückmann, der seine beiden Schüler hervorragend auf den Wettbewerb vorbereitet hatte.