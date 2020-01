Kammermusik-Wettbewerb Concertino 2019/2020

Jugendorchester Gersthofen stellt zwei Verbandssieger

Beim Verbandsentscheid des Allgäu-Schwäbischen Musikbundes am 26. Januar 2020 in Wertingen sind auch zwei Gruppen des Jugendorchesters Gersthofen angetreten.Beide Gruppen erhielten das Prädikat „mit ausgezeichnetem Erfolg“ und wurden zudem Verbandssieger in ihrer jeweiligen Altersgruppe:• Klarinettentrio mit Maxima Mayer, Helena Stromer und Theresa Stromer (Altersgruppe II)• Klarinettenquartett mit Sina Einmüller, Korbinian Hochmuth, Celina Schmid und Johanna Wittmann (Altersgruppe III)Das Jugendorchester Gersthofen gratuliert den jungen Musikern ganz herzlich zu diesem großartigen Erfolg und wünscht viel Erfolg auf bayerischer Ebene beim Landesentscheid in Würzburg.