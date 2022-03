Junge ukrainische Musiker sind herzlich willkommen

Jugendorchester Gersthofen freut sich auf euch

Ihr spielt ein Blasinstrument oder Schlagzeug? Ihr seid zwischen 9 und 27 Jahre alt? Dann kommt doch zu uns, zum Jugendorchester Gersthofen. Wir würden gerne mit euch zusammen musizieren.Bei uns könnt ihr je nach Alter und musikalischem Können in vier verschiedenen Orchestern mitspielen. Ihr bekommt von uns ein Instrument und die Teilnahme ist für euch kostenlos. Aber wir musizieren nicht nur gemeinsam. Wir bieten euch auch Kontakt zu gleichaltrigen, musikalisch interessierten Kindern und Jugendlichen. Sprache spielt keine Rolle, Musik ist international und kennt keine Grenzen.Schaut einfach vorbei. Ihr findet uns jeden Montag zwischen 18.30 Uhr und 21 Uhr – außer in den Schulferien - in unseren Proberäumen in der Theresienstraße 12a in Gersthofen. Oder schreibt eine mail an info@jugge.deInfos zum Orchester findet ihr unter www.jugge.de