Jugendorchester Gersthofen weiterhin ganz im Zeichen der Corona-Pandemie

Rückblick auf ein untypisches musikalisches Jahr

Das neue Jahr 2021 ging so weiter, wie das alte aufgehört hatte. Nach der Pandemie-geschuldeten Zwangspause konnten die Musikvereine ihren Mitgliedern unter gewissen Voraussetzungen zwar wieder Einzelunterricht in Präsenzform anbieten, aber keine gemeinsamen Musikproben. Deshalb ging auch hier das JUGGE neue Wege. Dirigent Maximilian Hosemann führte mit den jungen Musikern gemeinsame Musikproben online und damit ‚von dahoam aus‘ durch.Parallel haben die Jugendvertreter den ersten Online-Spieleabend organisiert, um in dieser kontaktarmen Zeit die Orchester-Gemeinschaft erlebbar zu machen. Zudem erfuhr man bei einem interessanten Online-Infoabend der Bayerischen Landeszentrale für politische Bildungsarbeit, was jeder Einzelne gegen Fake News und Verschwörungsmythen im Netz tun kann.Auch die Bläserprüfungen beim Allgäu-Schwäbischen Musikbund wurden auf ein digitales Format umgestellt. Alle Prüflinge des JUGGE haben dann die D1- bzw. D2-Prüfung trotz der besonderen Situation hervorragend bestanden.Besonders erfreulich war, dass Peter Metzger, der sich seit vielen Jahren – nicht nur beim JUGGE – ehrenamtlich überaus stark engagiert, vom ersten Bürgermeister Michael Wörle mit dem Förderpreis 2020 ‚Stille Helfer‘ ausgezeichnet wurde. Zwischenzeitlich ist er Mitglied der Vorstandschaft.Auch der Solo-/Duo-Wettbewerb ‚Concertino 2021‘ des Bayerischen Blasmusikverbandes wurde als reiner Digital-Wettbewerb durchgeführt. Der 11-jährige Hornist Simon Geier erspielte sich mit seinem Vortrag das Prädikat ‚mit ausgezeichnetem Erfolg‘. Am Klavier wurde er von seinem Musikkollegen Korbinian Hochmuth souverän begleitet.Bei der auf Juli verschobenen Mitgliederversammlung bedauerte erster Vorsitzender Andreas Landau ausgefallene traditionelle Veranstaltungen wie die Werkwoche, diverse Konzerte sowie die Begegnungsreisen des JUGGE. Aber er konnte auch über den neuen, erfolgreich beschrittenen Weg der Nachwuchswerbung berichten. Bei der ‚Woche der offenen Tür‘ an zwei Gersthofer Grundschulen konnten nämlich erfreulicherweise wieder Kinder für einen Einstieg beim JUGGE gewonnen werden.Zu normalen Zeiten wäre es nicht der Rede wert, aber ab Juni war es wieder möglich geworden, dass die Musiker des JUGGE nach einem Dreivierteljahr endlich wieder in Präsenz und nicht nur online gemeinsam probten. Was für eine Freude!Erste Auftritte im Freien, nämlich die musikalische Umrahmung der Stolpersteinverlegung durch ein Klarinettenquartett so wie der kurze Auftritt auf dem Rathausplatz im Rahmen der Musikermeile wurden wieder möglich.Alle Musiker der verschiedenen Formationen des Jugendorchesters haben es hörbar genossen, nach der coronabedingten Auszeit von über eineinhalb Jahren endlich wieder ein Konzert zu spielen. Beim Kirchenkonzert in Maria, Königin des Friedens erfreuten sowohl JUGGE-Offbeat, Bläserklasse, B- und A- Orchester hochmotiviert die zahlreich erschienenen Zuhörer mit einer breit gefächerten Auswahl an Musikstücken. Die große Freude am Musizieren und der reichlich gespendete Applaus waren Balsam für die lange geprüften Musikerseelen.Trotz dieser positiven Erlebnisse ist die Pandemie weiterhin allgegenwärtig. Notgedrungen arrangierte man sich mit ihr und machte immer wieder das Beste daraus. Hoffen wir, dass wie das Kirchenkonzert auch die anderen traditionellen Konzerte wieder möglich sind - Zur Freude der Musiker und der Zuhörer.Das Jugendorchester wird zusammen mit der Stadtkapelle Gersthofen das Jahr 2021 traditionsgemäß mit dem Benefizkonzert am vierten Adventssonntag, dem 19. Dezember, um 15.30 Uhr in der Stadthalle Gersthofen beenden.Aktuelle Informationen finden Sie unter www.jugge.de.Fotos: