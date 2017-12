Gersthofer Musiker spielen für die gute Sache

Umrahmt von zwei heiteren und schwungvollen Musikstücken des B-Orchesters stellte der erste Vorsitzende der Stadtkapelle Gersthofen, Herr Dr. Rainer Schaller, in seinen einleitenden Worten vor allem die Arbeit der drei wohltätigen Projekte in den Mittelpunkt und stimmte auf einen unterhaltsamen und sinnigen Spätnachmittag ein. Dem trugen sowohl die beteiligten Musiker Rechnung als auch Pfarrer Ralf Gössl von St. Jakobus und Dekan Stefan Blumtritt von der Evangelischen Bekenntniskirche. Tiefschürfende Texte forderten dazu auf Platz zu machen für das echte und eigentliche Weihnachten und dafür zu sorgen, dass prächtige Krippen und weihnachtlicher Schmuck uns nicht vom Kern des Festes ablenken.Die Musikstücke der Stadtkappelle mit ihrem Dirigenten Bernhard Hoffmann und des A-Orchesters unter der musikalischen Leitung von Maximilian Hosemann zeichneten diese innere Reise nach. Nach den schwungvollen Rhythmen der Stadtkapelle wie z.B. dem Swing Medley „Glenn Miller in Concert“ präsentierte das Jugendorchester u.a. mit „Heaven‘s Light“ Stücke, in denen immer mehr ein zartes, nachdenkliches Element in den Vordergrund trat. Am Schluss bedankte sich der erste Vorsitzendes des Jugendorchesters, Herr Andreas Landau, herzlich bei den begeisterten Zuhörern.Nach langjähriger Tradition mündete das große Gemeinschaftskonzert in ein von allen Musikern auf der Bühne und dem Publikum gemeinsam gespieltes und gesungenes „O du fröhliche“.