Faschingsumzug 2019 in Gablingen

Am Rosenmontag beherrschte noch der Sturm Gablingen, am Faschingsdienstag die "Narren"!

Pünktlich wie jedes Jahr startete auch 2019 der Umzug um 14:14 Uhr in Gablingen. Fegte noch am Montag der Sturm durch die Straßen der Gemeinde an der Schmutter, so waren es am Dienstag die Akteure mit den Umzugswagen und die zahlreichen Zuschauer. Frei nach dem Motto "ein bißchen Regen schadet nie" setzten leichte Nieerschläge ein die mit der Stimmung zunahmen.Für alle die dem Umzug nicht beiwohnen konnten, hier eine kleine Bildergallerie des Geschehnisses.