Großaufgebot von Feuerwehr und Rettungsdienst in Gersthofens Mitte

Zu einem freudigen Ereignis geben sich Feuerwehr und Rettungsdienst am Samstagvormittag ein Stelldichein auf dem Gersthofer Rathausplatz

Rund 50 Feuerwehr und Rettungsdienstkräfte erwarten vor dem Standesamt in Gersthofen, mit einer Schlauchspirale und Spalier von Feuerwehr und Rot Kreuz Kollegen hin zur Blumengeschmückten Drehleiter, ihren Moritz der heute seiner Lina das Jawort gegeben hat. Völlig überrascht was sie Minuten nach ihrer Eheschließung vor dem Rathaus erwartet schreiten unter Applaus und aufheulendem Martinshorn Lina und Moritz als frisch vermähltes Ehepaar aus dem Rathaus. Ihr Weg führt sie direkt zum Sektempfang in den Korb der Drehleiter. Wie es bei der Feuerwehr Gersthofen Tradition ist, darf eine Fahrt mit der „Königin der Feuerwehr“ natürlich nicht fehlen und so hebt das Brautpaar bei strahlendem Sonnenschein unter dem Jubel der Hochzeitsgäste in den Gersthofer Himmel ab. Sicher zurück auf Gersthofer Boden wird das Brautpaar von den „Blaulichtkollegen“ der wartenden Hochzeitsgesellschaft „übergeben“.