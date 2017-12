Mahnwache-Ampelaktion gegen Speziesismus

Fulda : Kreuzung |

Mahnwachenaktionstage in Deutschland und anderswo

Im Rahmen der deutschlandweiten Mahnwachen-Aktion "Ein Licht der Hoffnung" veranstaltet ARIWA Vogelsberg am Donnerstag, den 14. und Freitag, den 15. Dezember von 16 - 18 Uhr eine Mahnwache und Ampelaktion für die Opfer unseres grausamen Abschlachtens und gegen unseren Speziesismus in der Bardostraße Ecke Frankfurter Straße.

Donnerstag + Freitag, 14.+ 15.12.2017 - 16:00 - 18:00 Uhr in Fulda.



Es geht darum, Stellung zu beziehen für die Opfer und das Schweigen zu brechen in der

Hoffnung auf eine bessere, gewaltfreie, insbesondere auch tierleidfreie Welt.



Wir wollen ein Zeichen setzen für ein Hinsehen, statt weg zu gucken und vor dieser unglaublichen Grausamkeit die Augen zu verschließen.



Jedes Jahr sterben Milliarden Tiere für den menschlichen Spaß, die sogenannte Gaumenfreude oder landen im Müll.



Nach einer kurzen Existenz - ein Leben ist es nicht - voller Misshandlungen, voller Schmerz und Leid werden sie brutal getötet.



Die Vorstellung, wie viel unsagbares Leid jeden Tag in den Schlachthöfen geschieht, während ringsum das „normale“ Leben weitergeht, ist grauenhaft für Menschen die andere Tiere als Mitgeschöpfe sehen. Wo Unrecht Recht ist, wollen wir nicht schweigen und wegsehen.



Donnerstag + Freitag, 14.+ 15.12.2017 - 16:00 - 18:00 Uhr

Fulda - Mahnwache Bardostraße Ecke Frankfurter Straße

