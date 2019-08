Kabarettabend "Schiach is sche gnua!" mit Alexandra Stiglmeier

Füssen : Kolping Gesellenhaus |

Wenn Alexandra Stiglmeier, vom ganz „alltäglichen Wahnsinn“ erzählt, bleibt kein Auge trocken. Die Peitinger Kabarettistin, und begnadete Theaterspielerin, die auch unter dem Namen GRADAUS bekannt ist - karikiert gerne das „allzu Menschliche“, schlüpft blitzschnell in die verschiedensen Rollen und wechselt dabei Hüte, Brillen und Dialekte. Da ist die Dörte eine „Zugereiste“ aus Köln, das Dorle aus Hessen und auch die Leni vom Allgäu darf nicht fehlen.



In dem Programm „ Schiach is sche gnua!?“ geht es um die vermeintliche Schönheit, und um die Unzulänglichkeiten die sich im Alter plötzlich am Körper zu schaffen machen.

Es geht um unzufriedene Hausfrauen, die durch ulkige und aberwitzige Ideen den „Problemzönchen“ den Kampf ansagen wollen. Ob da wohl eine „Wellnessgeneralüberholung in der Schwangauer Terme hilft? Sport sollte natürlich auch nicht fehlen!

Wenn da nur nicht immer dieser Hund wäre,- dieser dicke, fette Schweinehund, den es immer wieder zu überlisten gilt. „Schiach is sche gnua“ ist ein lustiges, abwechslungsreiches Spektakel für Jung und Alt und so richtig zum Lachen.