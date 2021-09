6 Schritte wie man einen Baum fällt

1. Vorausplanen

2. Prüfen Sie die Fällrichtung

3. Beschneiden Sie den Baumstamm

4. Entscheiden Sie sich für eine Schnitttechnik mit der Kettensäge

5. Prüfen Sie den Baum auf Krankheiten

6. Wählen Sie Ihr Werkzeug

Wer viel falsch macht, riskiert demnach nicht nur Verletzungen oder gar sein Leben, sondern verliert auch massiv viel an ZeitWenn es um die Entfernung von Bäumen mit der Kettensäge geht, ist Vorbereitung das A und O. Wenn Sie die Fällung planen und wissen, welche Forstgeräte Sie mitbringen müssen, können Sie nicht nur sicherer arbeiten, sondern auch die Arbeit nach der Fällung viel einfacher gestalten.Erkundigen Sie sich zunächst, ob es in dem Gebiet größere Hindernisse wie Freileitungen, Straßen oder Gebäude gibt. Stellen Sie Warnschilder auf, wenn Sie wissen, dass das Waldgebiet von einer Straße durchquert wird oder dass täglich viele Menschen dort vorbeikommen.Bestimmen Sie die Fällrichtung, indem Sie sich den Baum genau anschauen. Wie sehen die Äste aus und wie wachsen sie? Berücksichtigen Sie auch die Windrichtung. Wenn Sie sich über die natürliche Fallrichtung des Baumes nicht im Klaren sind, entfernen Sie sich vom Baum und überprüfen Sie ihn mit einem Lot.Räumen Sie um den Baum herum in der vorgesehenen Fällrichtung alles frei. Beseitigen Sie alles was im Weg steht, vor allem auch 45 Grad hinter dem Baum in beide Richtungen, damit Sie einen Rückzugsweg haben.Wenn Sie den Bereich geräumt haben, stellen Sie Ihre Warnschilder auf und legen Sie die Fällrichtung des Baumes und Ihren Rückzugsweg fest.Vergewissern Sie sich, dass Sie genug Treibstoff für die bevorstehende Aufgabe im Tank der Motorsäge haben. Dann ist es an der Zeit, den Stamm zu beschneiden, um alle Äste und Zweige loszuwerden, die beim Sägen des Fällschnitts im Weg sein könnten.Am sichersten ist es, wenn Sie mit einer Zugkette (Unterseite der Führungsschiene) von oben nach unten arbeiten.Wenn der Stamm bis auf Schulterhöhe astfrei ist, wird es Zeit, den Fällschnitt vorzunehmen.Dabei sind zwei Dinge zu beachten: Das Scharnier sollte eine gleichmäßige Dicke mit die richtigen Abmessungen haben und der Fällkeil oder die Brechstange sollte eingesetzt werden, bevor der Baum die Führungsschiene einklemmen kann.Welche Technik Sie für den Schnitt verwenden sollten, hängt von der Größe und Neigung des Baumes sowie von der Größe Ihrer Motorsäge ab. Weitere Informationen bezüglich der Schnitttechnik und geeigneten Sägemaschinen für die Baumfällung finden Sie hier Wenn Sie feststellen, dass das Holz verfärbt und weich ist oder der untere Teil des Stammes geschwollen oder krank aussieht, müssen Sie sehr vorsichtig sein.Dies ist ein Anzeichen darauf, dass der Baum von Fäulnis befallen ist, d. h. die Holzfasern sind geschwächt. In diesem Fall sollten Sie in der natürlichen Fallrichtung des Baumes fällen und im Zweifelsfall eine Winde verwenden. Da der Fäulnisbefall in der Regel weiter oben im Baum nachlässt, könnte eine Möglichkeit darin bestehen, den Baum mit einem besonders hohen Stumpf zu fällen.Für die Fällung des Baumes stehen mehrere Fällwerkzeuge zur Auswahl. Die Größe des Baumes bestimmt, welche Art von Forstausrüstung Sie benötigen.Für die kleinsten Bäume brauchen Sie in der Regel kein Fällwerkzeug. Die Handkraft reicht aus, eventuell mit Hilfe einer langen Stange.Der Fällkeil bietet eine größere Fällkraft als die verschiedenen Arten von Brechstangen. In extremen Fällen können Sie ein Seil und eine Winde verwenden, was die sicherste und kraftvollste Art ist, einen Baum zu fällen.