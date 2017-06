Semino Rossi – das neue Album „Ein Teil von mir“ (VÖ 23.06.) – Videotrailer online – Autogrammstunden-Tour ab 23.06.

"Ein Teil von mir": Das Motto steht für Musik, Heimat und Familie. Das sind die drei wichtigsten Elemente in Semino Rossis Leben. Ein Song auf dem Album der alle drei vereint, ist "Zuhaus ist da wo man dich liebt". Ein wunderschönes musikalisches Statement zu Werten, Wurzeln und Lebenswegen.Mit der Wahl des Produzenten Thorsten Brötzmann (u.a. Helene Fischer, Howard Carpendale) landete Semino einen echten Glücksgriff: Nie klangen seine Songs frischer und moderner – ohne dabei aber das echte, große Gefühl zu verlieren, für das er und seine einmalige Stimme bekannt sind.Neben dem Video zur Single "Wir sind im Herzen jung" hat Semino Rossi diverse Videotrailer veröffentlicht:Traumhafte Balladen wie "Mi Bonita", "Deine Liebe ist wie Gold“ und "Bella Marie" wurden ihm ebenso auf den Leib geschrieben wie tanzbare Fox-Titel à la "Königin des Sommers" oder "Muy bien". Star-Autoren und -Kollegen wie Maite Kelly, Oliver Lukas und Tobias Reitz erdachten zeitlose, ergreifende und höchst eingängige Lieder, die zu großem Teil Hit-Potential haben! Und noch ein Lied, das er liebt: "Piccola e fragile", der italienische Superhit von Drupi, den Semino Rossi für "Ein Teil von mir" neu aufgenommen hat. Das Original stammt aus dem Jahr 1974 – also elf Jahre bevor Semino nach Europa kam. Entdeckt hat er ihn erst nachträglich.Auf die Frage nach seiner ersten Begegnung mit dem deutschen Schlager antwortet Semino schmunzelnd: "Der erste Schlager, den ich damals gehört habe, war von Roland Kaiser. Er hat mich sofort berührt. Natürlich ein bisschen anders als meine vorherige Musik. Aber in Argentinien habe ich ja auch schon 'La Paloma' oder 'Besame mucho' gesungen, die in meiner Heimat zu den schönsten Schlagern zählen.“ Zum von vielen Medien beschworenen Schlagerboom sagt er: "Der Schlager ist modern geworden. Er hat so viel Power. Es kommt mir vor, als wäre gerade ein großer Schlager-Augenblick. Viele junge Fans sind dazugekommen – das tut uns natürlich gut. Wenn ich heute einen Samstagabend-Auftritt im Fernsehen habe, ist meine Musik auf einmal auch bei vielen jungen Fans bekannt. Das freut mich." Noch ein Grund mehr zufrieden zu sein.Semino Rossis neues Album "Ein Teil von mir" inklusive der Hit-Single "Wir sind im Herzen jung" erscheint am 23.06.2017.