Semino Rossi – das neue Album „Ein Teil von mir“ ab 23.06. – „Zuhaus ist da wo man dich liebt“ Trailer jetzt online

"Ein Teil von mir": Das Motto steht für Musik, Heimat und Familie. Das sind die drei wichtigsten Elemente in Semino Rossis Leben. Ein Song auf dem Album der alle drei vereint, ist "Zuhaus ist da wo man dich liebt". Ein wunderschönes musikalisches Statement zu Werten, Wurzeln und Lebenswegen.„Zuhaus ist da wo man dich liebt“ (Trailer):1985 kam Semino Rossi über Spanien nach Österreich. Geboren wurde er, wie man weiß, in Argentinien. "Ich fühle mich heute in Österreich zuhause", sagt er, "ich lebe jetzt schon länger in Österreich als ich in Argentinien gelebt habe. Aber mein Herz hat zwei Teile, und einer davon wird immer in Argentinien bleiben. Meine alte Heimat hat mir meine Geschichte gegeben." Seine Geschichte, das ist die des Straßenmusikanten, der lange auf den Erfolg gewartet hat. "Ich habe wunderschöne Dinge erlebt – aber dennoch: es gibt eine Balance aus guten und nicht so guten Erlebnissen. Das Glück kann ich heute genießen, weil ich auch schwierige Zeiten erlebt habe." Und dann sagt er etwas besonders Schönes: "Ich liebe Österreich, weil ich hier zu einem zufriedenen Menschen geworden bin."Mit seiner Musik gibt er dieses empfundene Glück weiter. Semino Rossis neues Album "Ein Teil von mir" sprüht vor Energie und feiert den Schlager wie kaum eines seiner Alben zuvor. Mit der Wahl des Produzenten Thorsten Brötzmann (u.a. Helene Fischer, Howard Carpendale) landete Semino einen echten Glücksgriff: Nie klangen seine Songs frischer und moderner – ohne dabei aber das echte, große Gefühl zu verlieren, für das er und seine einmalige Stimme bekannt sind."Ein Teil von mir" inklusive der Hit-Single "Wir sind im Herzen jung" erscheint am 23.06.2017.