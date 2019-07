Sebastian Raetzel – erstes Soloalbum "Derselbe Himmel" (VÖ 12.07.) des The Baseballs Sängers – moderner Schlager in all seinen Farben

Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht.



Mit seinem ersten Soloalbum „Derselbe Himmel“ (VÖ: 12.07.2019) manifestiert der Musiker sein neues musikalisches Kapitel, um die allerletzten Mauern zwischen Schlager und Pop einzureißen. Mutig. Riskant. Und mit dem Gespür für zeitgemäße deutschsprachige Musik."Das ist... Sebastian Raetzel":Als kleiner Junge noch auf der „Familienbühne“ mit Cliff Richards „Rote Lippen soll man küssen“, später auf den größten Konzertbühnen, entdeckte Sebastian Raetzel sein Talent am Songschreiben, erst für THE BASEBALLS, dann aber auch für andere Künstler. Er schrieb für Maximilian Arland, Ella Endlich und Vincent Gross. Das bisherige Highlight ist sicher Helene Fischers Hit „Nur mit dir“, mit dem die Ausnahmekünstlerin ihr letztes Erfolgsalbum (5x Platin) eröffnete. Ein immenser Erfolg für einen jungen Autoren, ein Adelsschlag – und eine große Motivation. Der nächste Schritt ist naheliegend – sich als Interpret, aber auch Songschreiber, in seiner Muttersprache ausdrücken zu wollen, Erlebtes zu teilen und mitzuteilen, sichere Pfade zu verlassen, ein mutiger, aber auch folgerichtiger Weg. Ein weiteres Kapitel, das bewusst und mit großer Leidenschaft von Sebastian Raetzel selbst geschrieben wird.Mit dem von den Erfolgsproduzenten Patrick Salmy, Ricardo Munoz und Simon Allert (u.a. Helene Fischer, Adel Tawil, DJ Ötzi) produzierten Album hat sich Sebastian einen Traum erfüllt, weil es ihm schon lange ein großes Bedürfnis war, seine Inhalte, seine Gedanken und seine Interpretationen des modernen Schlagers - gepaart mit poppigen Elementen - auf den Punkt zu bringen. Mehr noch: Der 36-Jährige schließt sogar eine Lücke in der Schlager-Welt. Ihm gelingt der Spagat, persönliche Erlebnisse und soziale Aspekte so zusammenzuführen, dass sich seine Zuhörer in den 13 selbst geschriebenen Songs wiederfinden können.Moderner Schlager ist nicht immer nur heile Welt. Moderner Schlager soll das Leben feiern. Moderner Schlager darf zum Nachdenken anregen. Moderner Schlager muss über schwierige Stunden hinweghelfen und Mut machen. Sebastian Raetzel ist moderner Schlager - und den feiert er, in allen Farben, auf seinem Album „Derselbe Himmel“, welches er am 19. Oktober 2019 zum ersten Mal live mit Band im Berliner Musik & Frieden vor Nina Queers Irrenhouse Party präsentieren wird.