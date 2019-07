Schlagernewcomer Sebastian von Mletzko bringt es mit seiner neuen Single auf den Punkt – „Wer ist noch da“ (VÖ 19.07

Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht.



Seine neue Single heißt “Wer ist noch da”. Eine Frage, die sich jeder mal selbst stellen sollte und gleichzeitig ein großartiges musikalisches Geschenk. Hier spricht Sebastian von Mletzko offen aus, was einem in vielen ruhigen Minuten durch den eigenen Kopf geht. “Wer ist noch da” ist ehrlich und trifft es auf den Punkt, ohne jemanden direkt anzusprechen. Aber: Angesprochen ist jeder.„Wer ist noch da (Hörprobe)“:Heuchler, Probleme, fehlende Menschlichkeit, Neid und Missgunst sind leider Alltäglichkeiten und oft verstecken sich genau diese in vermeintlichen Freundschaften. Zeit, genau das herauszufinden und die Wahrheit ans Tageslicht zu bringen.“Wer ist noch da, wenn alles fällt” und “Wer ist dann der, der zu mir hält?” – Kannst Du diese Fragen beantworten?Sebastian von Mletzko und das Produzententeam um Jack Price haben hier einen wunderbaren Song geschaffen, der den Nagel auf den Kopf trifft. Du fühlst Dich angesprochen? Super, dann ist es an der Zeit, mit diesem Song die Maske fallen zu lassen. Wer auch immer die Fragen aus diesem Song mit “Ich” beantworten kann, soll am besten der Person, die ihm nahesteht, diesen Song zum Geschenk machen. Denn es ist Zeit für Geschenke und Zeit für Ehrlichkeit.“Wer ist noch da” steht über Fiesta Records in allen legalen Downloadportalen zur Verfügung.