Pachanta Das Euro-Latin-Pop Duo bringt die 80er zurück in die Zukunft – großes Casting für Sängerin auf Instagram

Jetzt soll das Duo PACHANTA die größten Hits der 80er nun in einem ganz neuen Sound wieder aufleben lassen und die Songs der 80ies nicht nur zurück – sondern mit Reggaeton-Beats und Latino-Klängen in die Zukunft bringen. Sänger Cristóbal ist die männliche Stimme von PACHANTA. Der Sänger hat bereits die Casting Show POPSTARS gewonnen und ist als Sänger in vielen Songs von bekannten Künstlern zu hören, z.B. in “Bachata” von Kay One.Der weibliche Part von PACHANTA ist noch zu besetzen! Eine Sängerin, für die Dirty Dancing nicht nur ein Filmtitel ist und die das gewisse Etwas in der Stimme hat.Wer Lust hat, an der Seite von Cristóbal mit PACHANTA durchzustarten, konnte sich bis zum 17.01.2021 mit einem Video via Instagram bewerben: Mit einer individuellen Performance des Songs “Self Control”. Ein Team von Branchen-Profis entscheidet, wer zusammen mit Sänger Cristóbal zum Duo PACHANTA wird.Für die Produktion ist der mehrfach mit Platin ausgezeichnete Musikproduzent Stard Ova verantwortlich. Mit seinen Produktionen feierten Künstler wie Pietro Lombardi, Kay One und Leon Machère in den letzten Jahren ihre größten Erfolge.Als Manager steht der erfolgreiche Musikmanager Markus Krampe in den Startlöchern, der mit seinen Kontakten in der Musik- und Medienszene PACHANTA zu einer echten Marke machen will.RTL begleitet das neue Duo, von der Studio-Produktion des neuen Albums »Miami Nights« über den Dreh von Musikvideos & Choreographietraining bis zum ersten großen Live-Gig!