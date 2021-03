Nicky Jam & Romeo Santos über 20 Mio Views für das Video zur gemeinsamen Single »Fan de Tus Fotos«

Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht.



Nicky Jam und Romeo Santos machen bereits zum zweiten Mal in ihren künstlerischen Karrieren zusammen Musik. Die erste Zusammenarbeit fand 2017 für den Hit „Bella y Sensual“ in Kollaboration mit Daddy Yankee statt und verzeichnet bis dato mehr als 653 Millionen Views auf YouTube.Die Stimmen der beiden Musiker versetzen die Fans in ganz unterschiedliche Universen und genau darin liegt auch die besondere Magie dieses „explosiven“ musikalischen Teamworks. Zunächst schenkt Romeo Santos, international führender Vertreter der Tropical Music, den Strophen von „Fan de Tus Fotos“ Sinnlichkeit und Zerbrechlichkeit und dann übernimmt Nicky Jams Stimme den Rhythmus und steuert dieses Underground-Feeling bei, das all seine Songs unmittelbar in Hits verwandelt.„Fan de Tus Fotos“ wurde von Sky Rompiendo zusammen mit Toningenieur Saga Whiteblack produziert. Der Song wurde von Nicky Jam und Romeo Santos zusammen mit Andrés Jael Correa Ríos, Gerald Oscar Jiménez, Juan Diego Medina Vélez, Sky Rompiendo, Julián Turizo und Saga Whiteblack geschrieben und komponiert – und von der Plattenfirma La Industria INC federführend unterstützt.„Fan de Tus Fotos“ Video:Das offizielle „Fan de Tus Fotos“ Musikvideo, das auf YouTube schon über 20 Mio Views erreicht hat, zeigt sowohl romantische als auch lustige Szenen mit Nicky Jam und Romeo Santos in den Hauptrollen. Das Video wurde in Miami, Florida aufgenommen und von Boy in The Castle produziert – die Regie übernahm Colin Tilley