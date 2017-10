NANA - neue Single "Go Away" feat. Manuellsen und Vessy - Track und Video out now

Hier das Video zur Single „Go Away“:„Go Away“ ist die erste Singleauskopplung seines neuen Album „#BetweenLuciferAndGod“. Der Superstar aus den 90ern verfolgte bei der Arbeit an seinem neuen Album konsequent den Plan seinen Sound auf zeitgemäße Weise zu interpretieren. Um das zu erreichen, arbeitete er eineinhalb Jahre an „#BetweenLuciferAndGod“ mit dem Produzenten Markus ,Gorex’ Gorecki, der bereits mit deutschen HipHop Stars wie Kollegah, Fard oder Motrip gearbeitet hat. Mit feartured artists wie dem Rapper Manuellsen, der auf mehreren Tracks des neuen Albums vertreten ist, Vessy Boneva aus Bulgarien, der Neuentdeckung Didem Oezek und der Ex-SNAP Sängerin Thea Austin bekommt das Album interessante Impulse unterschiedlicher Künstler.Wie schon vor 20 Jahren geht es bei Nana ernster und reflektierter zu, als man es von Musik, die so erfolgreich zwischen Tanzfläche und Charts lebt, erwarten würde. Die Lieder legen von seinem Leben Zeugnis ab, und er stellt eher Fragen als Antworten zu geben. Themen werden direkt angesprochen, Zaghaftigkeit ist Nana fremd – aber gleichzeitig gilt: „Ich möchte meine Sicht der Dinge niemanden aufzwingen. Ich möchte Denkanstöße geben.“Nanas Texte sind emotional, direkt und sprechen universelle Erfahrungen und Sehnsüchte an. Sie berichten von den Gegensätzen des Lebens, während seine Musik positiv und mitreißend durch seine Welt führt. Sie gibt Kraft.Die Single "Go Away" feat. Manuellsen und Vessy wird am 06.10. veröffentlicht und macht neugierig auf das neue Album "#BetweenLuciferAndGod", das am 17. November folgt.