MANDOKI SOULMATES am 25.03. live bei der Jazzwoche in Burghausen mit dem ukrainischen Superstar Kamaliya

Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht.



Zustimmen & Inhalt laden Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht. Dabei gelten die Datenschutzbestimmungen von Youtube

„Was für ein großartiges Gefühl, endlich wieder hier auf der Bühne zu stehen!” Für Bandleader Leslie Mandoki, der nach der Flucht aus der kommunistischen Diktatur seine musikalische Karriere in Deutschland 1976 auf dem Jazz Festival in Burghausen begann, ist es eine Herzensangelegenheit nach 46 Jahren nun mit den MANDOKI SOULMATES zu seinen Ursprüngen zurückzukehren.Wenn diese Masterminds legendärer Bands miteinander musizieren, sind sie nicht einfach nur „eine Band“, sondern eine Wertegemeinschaft, die generationsübergreifend ihre Verantwortung wahrnimmt, Zeichen zu setzen. Gemeinsam mit Mastermind und Gründer der Band Leslie Mandoki stehen in Burghausen folgende Soulmates auf der Bühne: Bill Evans, Randy Brecker, Mike Stern, Tony Carey, Max Merseny und Kamaliya.Mit Kamaliya steht eine der bekanntesten ukrainischen Sängerinnen auf der Bühne, die vor kurzem noch vor den Bombardierungen in Kiew geflohen ist und um nun mit den Soulmates ein Statement gegen den Krieg und für die Menschlichkeit zu setzen.Für Leslie Mandoki, der schon als Kind die Brutalität der sowjetischen Roten Armee 1956 in Budapest erleben musste und Jahre später selbst als Flüchtling nach Deutschland kam, ist das Thema Flucht eine echte Herzensangelegenheit. Den Flüchtlingen aus der DDR, die 1989 aus eigener Kraft den Eisernen Vorhang durch die geöffnete ungarische Grenze überwanden, hatte Mandoki Jahre später den Soulmates Song „Refugees“ gewidmet.„Refugees“:„Heute fühle ich mit den Flüchtlingen aus der Ukraine, die versuchen, der Grausamkeit dieses erbarmungslosen Krieges zu entkommen“, sagt Mandoki. „Deshalb lasst uns alle zusammenhelfen, indem wir weiter unser Bestes tun, um dem Frieden eine Chance zu geben! Denken Sie an die Millionen Menschen, die noch auf der Flucht sind, sie alle brauchen unsere Unterstützung.“Der Auftritt am 25. März 2022 bei der 51. Jazzwoche Burghausen darf als Auftakt und zugleich erstes Highlight in ein hoffentlich konzertreiches Jahr 2022 der MANDOKI SOULMATES gesehen werden, welches im November mit der 18-Städte-Tour durch ganz Deutschland seinen voraussichtlichen Höhepunkt finden wird. „Gerade in derart schweren Zeiten wie diesen, mit den höchsten Inzidenzwerten und einem furchtbaren Krieg mitten in Europa, dürfen wir eines nie vergessen: Music Is The Greatest Unifier!“