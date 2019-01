Luksan Wunder | WunderTütenFabrik – das Comedy- und Satire-Kollektiv ab 04.04. auf "Wenschen, Tiere, Fensationen" Tour

Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht.



Hier ein kleines Best of Video:Aufwändig produzierter Unfug mit viel Liebe zum Detail vermischt mit Wortwitz, Ironie und hintergründigem Humor: „Hier wird qualität noch kleingeschrieben“ – diesem Motto bleiben Luksan Wunder stets treu, weil sie sich an der Realität der karikierten Formate orientieren. Zahlreiche Viralhits landete das Kollektiv damit bereits: Die Videos der Crew bringen es weltweit auf über 400 Millionen Klicks. Was einerseits brüllend komisch ist, legt andererseits den Finger in die offene Wunde unserer medialisierten Zeit.Nun gibt es eine Live-Show des Kollektivs. „Wenschen, Tiere, Fensationen“ ist wie die Videos von Luksan Wunder auch: In verblüffend hoher Schlagzahl werden Gags und Formate gefeuert, und zwar mal derb, mal subtil, mal seltsam - mal Musik, mal Video, mal Sketch. Der anspielungsreiche Humor schwimmt im stürmischen Bermudadreieck von Postmoderne, Pubertät und Parodie.Gerade diese Vielfältigkeit macht das Ganze so spannend, kurzweilig und überaus unterhaltsam. Ein humoristischer Rundumschlag, ausgeführt mit Präzisionsboxhandschuhen aus Vanillepudding und einem feinen Lächeln im Gesicht.Liveshow Trailer:Am 01.03. veröffentlichen Luksan Wunder ihr Album „33 kleine Welthits“, das sich durch eine verblüffende musikalische sowie humoristische Breite auszeichnet. Klassik, Pop, HipHop, Elektro, Chanson, Punk und auch sonst eigentlich alles, was nicht bei zwei auf dem Baum war, wurde durch die wunder'sche Entenpresse gedrückt und mit Kurzgeschichten aus dem unwahren Leben vermengt.