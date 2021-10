Leolixl „Wirst du heute mit mir alt“ – die neue Single der TikTok-Entdeckung

Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht.



Leo kommt vom Land, ist schüchtern und musiziert in ihrer Jugend still und heimlich im Kinderzimmer, wo sie Songs schreibt, die niemand hören darf.Doch dann entdeckt sie die Magie der Sozialen Medien. Sie lädt nach der Schule kleine Videos mit ihrer Ukulele auf TikTok hoch, und bekommt neben ganz neuem Selbstvertrauen auch unerwartete Aufmerksamkeit von bis heute über eine halbe Millionen Followern.Nicht nur die Fans, sondern auch die Musikbranche wird auf sie aufmerksam, und so nimmt ihre musikalische Entwicklung ihren Lauf.Nach einem Plattenvertrag und viel neuer Erfahrungen steht Leo mit ihrer neusten Single in den Startlöchern!In „Wirst du heute mit mir alt“ erklärt Leo eine Nacht zu einer Ewigkeit. Ein Song über das Jungsein, darüber, den Moment zu genießen und zu vergessen was morgen kommt!Immer mit dabei – Leos Ukulele und der unvergleichliche Charme ihrer Texte.„Wirst du heute mit mir alt“ Video: