La Bouche – „Sweet Dreams 2017“ out now – die erste Single nach knapp 15 Jahren Pause

Im Jahr 2000 entschied sich Thornton, die Gruppe zu verlassen und an einer Solokarriere zu feilen, zu der es jedoch leider nicht mehr kommen sollte. 2001 kommt sie bei einem Flugzeugabsturz ums Leben.„Ich habe einige Jahre gebraucht, um mit Melanies Tod zurechtzukommen. Wir hatten so eine tolle Zeit zusammen und plötzlich war sie einfach nicht mehr da. Ich lebte längere Zeit sehr zurückgezogen und habe keine Musik mehr gemacht. Nach und nach kamen dann immer mehr Anfragen aus der ganzen Welt, wann ich denn wieder auftreten und neue Musik veröffentlichen werde. Nach anfänglichem Zögern habe ich mich dann dazu entschlossen, unser Vermächtnis als LA BOUCHE weiterzuführen. Direkt nach meinem Umzug zurück nach Deutschland kam eine regelrechte Welle an Anfragen, da die 90er wieder sehr angesagt sind und ich habe mit Sophie die perfekte Partnerin gefunden. Die letzten 2 Jahre waren wir in Australien, Peru, USA, Europa und sogar in der Mongolei unterwegs. Jetzt ist die Zeit reif für neue Musik“, so Lane.Die Veröffentlichung von „Sweet Dreams 2017“ ist ein Neustart für LA BOUCHE, weitere Singles und ein neues Album von LA BOUCHE sind für das Frühjahr 2018 geplant.Lyric Video „Sweet Dreams 2017“:Produziert wurde „Sweet Dreams 2017“ vom Wiener Produzententeam Richard Ulmer (My Excellence) und Oliver Aitzetmüller, die schon zu Beginn ein ganz klares Bild vor Augen hatten, wo die musikalische Reise hingehen soll. „Ich wollte schon seit vielen Jahren eine neue Version von Sweet Dreams machen. Der Song war damals immer einer meiner Favoriten der Eurodance Zeit und ich wusste, dass er auch 2017 noch super funktionieren wird. Sweet Dreams ist ein zeitgemäßer Popsong im Sound von 2017“, so Produzent Richard Ulmer.Die neue LA BOUCHE Single „Sweet Dreams 2017“ ist ab sofort als Download erhältlich.