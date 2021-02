Kevin Brain Smith – »One Way Ticket« – die neue Single des Schlager-Newcomers (VÖ 12.02.)

Seine Stimme ist voller Leidenschaft und Wärme. Der Sänger und Songwriter Kevin Brain Smith (ausgesprochen „...Brian...“, eine lokal Schreibweise aus dem Herkunftsland seines Vaters, Indiana) sprüht vor Lebenslust und lebt für die Musik. Er versteht es, für sein Publikum ein nahbarer Freund und gleichzeitig großer Künstler zu sein und zieht die Menschen augenblicklich in seinen Bann. Durch seine deutsch-amerikanischen Wurzeln ist er musikalisch auch genauso aufgewachsen: Mit dem deutschen Schlager und dem amerikanischen Country. Er versteht es wie kein Zweiter, die beiden Musikstile zu lebendigem Pop-Schlager werden zu lassen.Pünktlich zum Valentinstag, verpasst der Berliner mit der frischen Up-Tempo Nummer „One Way Ticket“ der Schlagerlandschaft einen neuen Anstrich in puncto „Liebe, für die es kein Ende geben wird“. Im Refrain singt der talentierte Nachwuchsstar „Du bist mein One Way Ticket ins Glück“ und knüpft nicht nur textlich, sondern auch musikalisch an seine erfolgreiche Debüt-Single „Wunder“ nahtlos an.Auch dieses Mal stehen neben dem Künstler wieder bekannte Autoren in den Credits: Marius Gröh (Gestört aber Geil, Julia Lindholm), Christian Raab (Glasperlenspiel, Eloy), Stephan Piez (Annette Louisan, Florian Künstler) & Tobias Schwall (Helene Fischer, Vincent Groß).