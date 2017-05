Kerstin Ott veröffentlicht das neues Video zu ihrer aktuellen Single "Herzbewohner" aus dem gleichnamigen Goldalbum

Anderthalb Dekaden später hat Kerstin nun selbst viele gute Gründe, die zu sein, die immer lacht – ihr Erfolgshit wurde mit Doppel-Platin ausgezeichnet, über 800.000 Mal verkauft, hielt sich in 2016 über 17 Wochen in den Top 10 der deutschen offiziellen Single-Charts und das dazugehörige Musikvideo wurde über 95 Millionen Mal auf YouTube angeklickt. Kerstin gewann erst kürzlich den „Deutschen Musikautoren Preis“ für das „Erfolgreichste Werk 2016“. Hinzukommen drei Echonominierungen für den „Hit des Jahres“, als „Künstlerin national“ und „Newcomerin national“ und sie wurde mit dem „Mein Star des Jahres“-Award geehrt. Hierbei handelt es sich um einen der größten deutschen Leserpreise, der in verschiedenen Kategorien verliehen wird.Nicht nur die Erfolge des ersten Hits ziehen ihre Kreise, auch das aktuelle Album „Herzbewohner“ beschert Kerstin Ott immer wieder Grund zur Freude. Nach mittlerweile mehreren MONATEN in den Offiziellen Deutschen Album-Charts – das Album kletterte bis auf Platz 4 – wurde der Longplayer mit Gold für über 100.000 verkaufte Einheiten ausgezeichnet. Die erste Single-Auskopplung „Scheissmelodie“ und „Die immer lacht“ zählten zu den beliebtesten Sommer-Hits 2016 – über 27 Millionen YouTube Views und eine Chartpräsenz, die seit Single-Release nicht abreißt inklusive. Mit dem Titeltrack "Herzbewohner" erscheint die mittlerweile vierte Single aus dem gleichnamigen Erfolgsalbum.