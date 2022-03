Joel Brandenstein „Laute Liebe“ Single und Video out now – das Album „Schwarz & Bunt“ (VÖ 09.09.)

Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht.



Zustimmen & Inhalt laden Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht. Dabei gelten die Datenschutzbestimmungen von Youtube

„Laute Liebe“ (Offizielles Musikvideo):Viel ist passiert seit dem Release seines zweiten Albums „Frei“, mit dem Joel Brandenstein die deutschen Longplay-Charts im Sommer 2020 auf einem sensationellen 3. Platz enterte. Und auch das im Vorfeld veröffentlichte Vanessa Mai-Duett „Der Himmel reißt auf“ ging mit knapp 9 Millionen Spotify-Streams und mehr als 6 Millionen YouTube-Klicks sofort viral. Mittlerweile begeistert Joel Brandenstein 830.000 monatliche Spotify-Hörer:innen, mehr als 510.000 Facebook-Follower sowie über 520.000 YouTube-Subscriber, die seine Videos insgesamt bisher mehr als 265 Millionen mal geklickt haben – höchste Zeit also, den nächsten Schritt zu machen!Joel Brandenstein hat die Pandemie-bedingte Zwangspause genutzt, um endlich mal richtig durchzuatmen. Sich zu hinterfragen, in Ruhe zu reflektieren und sich Emotionen zu stellen, die er nun erstmalig in seinen Songs thematisiert. Mit „Wegen Dir“ erschien Anfang des Jahres bereits der erste Vorbote seines im September folgenden, dritten Albums „Schwarz & Bunt“, mit dem Brandenstein seinen Ausnahmestatus als einer der außergewöhnlichsten Künstler innerhalb der deutschen Poplandschaft erneut unterstreicht.Auf „Schwarz & Bunt“ probiert sich Joel Brandenstein erstmals in stilistischen Richtungen aus, die man von dem charismatischen Musiker bisher noch nicht gehört hat: Aufgeteilt in eine „schwarze“ und eine „bunte“ Seite vereint das Album tiefgründige Balladen mit packenden, leichteren Popsongs zu einer „schwarzbunten Mischung“, wie Joel seine neu definierte Künstlerfreiheit in eigenen Worten beschreibt. Einen ersten Vorgeschmack der bunten Facetten gibt er nun mit der brandneuen Single „Laute Liebe“.„Laute Liebe“ verbindet luftig-leichte Popbeats mit Joel Brandensteins markanten Gänsehaut-Vocals zu einem sofort ins Ohr gehenden Lovesong, mit dem der Sänger nicht nur den Soundtrack für den Valentinstag liefert. „‚Laute Liebe‘ beschreibt die Magie einer langjährigen Liebesbeziehung“, so Joel über seine neue Single. „Ein Lied, das den elementaren zwischenmenschlichen Dingen wieder mehr Aufmerksamkeit schenkt. Manchmal braucht es kein Hoch an Endorphinen, um trotzdem aus tiefstem Herzen glücklich zu sein."Joel Brandensteins neue Single „Laute Liebe“ ist bereits erhältlich. Zudem ist die Pre-Order zu seinem kommenden Album „Schwarz & Bunt“, das für den 9. September 2022 geplant ist, gestartet.