Fantasy »Weiße Weihnachten mit Fantasy« (VÖ 20.11.) als Standard CD, Deluxe Edition und DVD – am 24.12. zu Gast bei »Weihnachten bei Carmen Nebel« im ZDF

In den unverkennbaren Fantasy-Sound gehüllt, sorgen die beiden Schlagerstars sowohl mit Weihnachtsklassikern als auch mit neuen Songs für Besinnlichkeit unterm Tannenbaum, unter dem sie zudem ein ganz besonderes Geschenk versteckt haben – nämlich eine deutsche Version des Wham!-Hits „Last Christmas“. Das Album und die dazugehörige DVD von Fantasy bringen all das mit, was zu einer traumhaften weißen Weihnacht gehört. Leuchtende Kinderaugen, wenn sich der Papa den roten Weihnachtsmantel umhängt („Ich spiel für dich den Weihnachtsmann“). Romantik pur, wenn man zum Fest der Liebe erkennt: „Weihnachten ist niemand gern allein“. Und natürlich die Vorfreude, die oft mit einer riesengroßen Kleckerei in der Weihnachtsbäckerei beginnt und die ganze Familie zusammenbringt. Wie einst Rolf Zuckowski und seine Freunde haben sich Freddy und Martin für ihre Interpretation des unvergesslichen Hits „In der Weihnachtsbäckerei“ in die heimische Backstube begeben – ein Augen- und Ohrenschmaus für Klein und Groß.„Wir wollten etwas ganz Spezielles machen. Wir haben eine bunte Liederauswahl auf dem Album – sowohl gecoverte Songs, die man aus dem Englischen kennt, als auch eigene Fantasy-Songs, die speziell um Weihnachten herum geschrieben worden sind“, verraten die zwei Musiker, die seit nunmehr über 20 Jahren Fan-Herzen höher schlagen lassen und im Sommer ihr bereits elftes Studioalbum mit dem Titel „10.000 bunte Luftballons“ veröffentlicht haben. Im nun kommenden Winter schließt sich dann also der Kreis, wenn sich zu den bunten Luftballons am Schlager-Firmament die bunten Geschenke unterm Tannenbaum hinzugesellen und Fantasys eigenes kleines Weihnachtswunder voller Magie und Fantasie einläuten.Im Dezember werden Fantasy ihre Fans auch in diversen TV-Shows begeistern.TV Termine:19.12.020 / 20.15 Uhr / MDR / Die große Show der Weihnachtslieder mit Stefanie Hertel24.12.2020 / 12.20 Uhr / DMF / TV Special24.12.2020 / 20.15 Uhr / ZDF / Weihnachten bei Carmen Nebel31.12.2020 / 20.15 Uhr / MDR / Silvesterschlagerparty