Den Text für „Lovesick – SOS“ schrieb Enna Le im letzten Sommer an der Ostsee – fernab von Berlin und doch in Gedanken mit ihrer Stadt verbunden. Sie erinnert sich in diesem Titel an ihre erste große Liebe.„Lovesick – SOS!“ (Official Video):Die Single „Lovesick – SOS“ ist bereits veröffentlicht. Am 03.09. folgt mit „Lovesick – SOS (Orange-Dance-Mix)“ eine weitere Version des Titels.