DIE JUNGEN ZILLERTALER – das Album "Partykracher – Die größten Hits der JUZIs" inkl. Live-DVD (VÖ 26.01.)

Am 26.01.2018 erscheinen die bekanntesten Hits der JUZIs auf ihrem ersten Best-of-Album mit dem Titel "Partykracher - Die größten Hits der JUZIs". Die CD enthält neben einem umfangreichen Best-of von 16 Songs auch die beiden neuen Medleys „Partykracher JUZI HITaufHIT“ und „Logo Logo Medley & viel mehr“ sowie den brandneuen Song „Humba Tätärä“.Im Bundle mit der CD präsentieren die JUZIs auf einer separaten DVD des Weiteren auch ein fulminantes Livekonzert welches nach der "Wenn die Musi spielt"-Show im Juli 2017 aufgezeichnet wurde. Im Zeichen der roten Zwergen-Zipfelmützen tanzte das Publikum zu Liedern wie dem „Fliegerlied“, „Drobn aufm Berg“ und Krachern wie „Auf der Bruck Trara“ oder „Tannenzapfenzupfen“ und – der heimlichen Hymne des Zillertales – „Sierra Madre“.Das Bonusmaterial erzählt die Geschichte der JUZIS, über ihre Freundschaft mit den Zwergen bevor es auf die Bühne zum Feiern geht und noch einiges mehr! Ein Must-Have für jeden JUZI-Fan!Heute ist der JUZI-Beat weit über die Grenzen Österreichs hinaus bekannt und der Nachschub an neuen Liedern kommt regelmäßig auch aus der eigenen Hitküche. Man darf gespannt sein mit welchem neuen Titel die drei Österreicher in diesem Winter das Partyvolk beim Apres-Ski und im Fasching/beim Karneval zum Feiern bringen!