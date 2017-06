Die Amigos präsentieren das Video zur Single „Sommer 65“ – neues Album „Zauberland“ (VÖ 28.07.)

Mit der ersten Single-Auskopplung tauchen die Amigos in die Erinnerungen ihrer Jugendzeit ein und lassen ihr eigenes Lebensgefühl im "Sommer 65" wieder aufleben. Rockig arrangiert geht dieser Song durch seinen Beat direkt in die Beine. Bernd mit seiner tiefen und prägnanten Stimme wird hier von Karl-Heinz mit seiner klaren Stimme im Oktav-Gesang ergänzt.Das „Sommer 65“ Musikvideo wurde rund um den Gardasee in der traumhaft-wildromantischen Urlaubsatmosphäre Norditaliens gedreht."Sommer 65" Video:Amigos -Lieder erzählen Geschichten. Erlebtes, Erdachtes, Nachempfundenes. Sie sind unser Schlüssel ins Zauberland, in das Bernd und Karl-Heinz uns einladen. Um die Welt gemeinsam mit ihnen so zu erleben, wie wir sie uns wünschen. Sie vertrauen Zeit ihres Lebens auf die Kraft der Gefühle und folgen ihren Sehnsüchten. Und die Musik ist die Brücke, die sie uns bauen.