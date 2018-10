Christin Stark – die neue Single "Nein, Nein, Nein" – ab Oktober mit Beatrice Egli auf Tour

Und eben jene Gefühlswelt ist bei „Nein, Nein, Nein“ gehörig in Unordnung geraten: Ungewissheit, Zweifel und Misstrauen haben die Beziehung zum (einst?) geliebten Lebensabschnittspartner in ihren Grundfesten erschüttert und zerrüttet. Doch allen Bedenken zum Trotz lässt die Protagonistin die Hoffnung nicht sausen und klammert sich mit dem letzten Rest romantisiertem Optimismus an die guten Gedanken an eine gemeinsame Zukunft – und gibt dem Geliebten eine weitere Chance…Schnell geklärt sind derweil Herkunft und Bedeutung des Albumtitels. „Der Name ‚Rosenfeuer‘ stammt von einem Freund“, erklärt Christin. „In der Entstehungsphase des Albums sah er mich an und sagte zu mir: ‚In deinen Augen brennt ein Rosenfeuer‘. Ab diesem Moment wusste ich, wie ich mein Album nennen werde.“ Neben Matthias Reim standen der sympathischen Sängerin u.a. Hans-Joachim Horn-Bernges (Howard Carpendale, Helene Fischer, Andrea Berg, Nino de Angelo, Michelle), Justin Balk (Udo Lindenberg etc.), Amadeus Crotti (Matthias Reim, Tom Jones u.a.) und Felix Gauder (Vanessa Mai, Fantasy, Maite Kelly etc.) in punkto Songwriting zur Seite.Wer sich von Christin Starks Live-Qualitäten überzeugen will, kann das im Herbst auf Tour mit Beatrice Egli tun.WOHLFÜHLGARANTIE TOUR 2018 (SUPPORT FÜR BEATRICE EGLI)08.11.2018 – Nürnberg, Meistersingerhalle09.11.2018 – Passau, Dreiländerhalle10.11.2018 – Augsburg, Schwabenhalle11.11.2018 – Stuttgart, Liederhalle15.11.2018 – Köln, E - Werk16.11.2018 – Wetzlar, Rittal Arena17.11.2018 – Trier, Arena22.11.2018 – Hannover, Capitol23.11.2018 – Kiel, Sparkassen-Arena24.11.2018 – Berlin, Tempodrom30.11.2018 – Mannheim, Rosengarten01.12.2018 – Oberhausen, König-Pilsener-ARENA02.12.2018 – Ulm, Congress Centrum03.12.2018 – München, Philharmonie06.12.2018 – A - Wien, Stadthalle F07.12.2018 – CH - Basel, Musical Theater08.12.2018 – CH - Sursee, Stadthalle09.12.2018 – CH - Zürich, Halle 62212.12.2018 – Hamburg, Mehr! Theater13.12.2018 – Frankfurt am Main, Jahrhunderthalle14.12.2018 – Würzburg, Congress Centrum15.12.2018 – Kempten, BigBox