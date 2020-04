Chris Cronauer im "Herzlich Willkommen" Videointerview die Debütsingle "Mega" out now

Videointerview "Herzlich willkommen: Chris Cronauer": https://youtu.be/FYPa-QeOwKs Nun nahm das Sony Music-Label Ariola den 24-Jährigen, der seine Musik selbst als "traditionellen Volkspop" bezeichnet, unter Vertrag. Seine erste Single, die euphorisierend optimistische und erfrischende Pop-Schlager-Uptempo-Nummer „Mega“ wurde am 13. März veröffentlicht. Das Debütalbum "Dankbar" folgt im Spätsommer. Als Produzenten stehen ihm für die kommenden Veröffentlichungen Matthias „B-Case“ Zürkler (Adel Tawil, Nico Santos, Alvaro Soler u.a.) und Mathias Roska (Andreas Gabalier, Brunner & Brunner, Melissa Naschenweng u.a.) zur Seite. Das Künstler-Management übernimmt Florian Fischer (u.a. Sarah Connor, Nico Santos), Live-Partner ist Semmel Concerts."Mega" Video: https://www.youtube.com/watch?v=RplTPCwUoMA Bereits im Alter von zwölf Jahren begann Cronauer, der seine Kindheit auf einem Bauernhof in der Nähe von München erlebt hatte, eigene Songs auf seiner Gitarre zu schreiben. Nach dem Schulabschluss absolvierte der hochsympathische Musiker ein Studium im Bereich Popmusik-Design. Seine Musikkarriere begann im Dezember 2016 mit einem Paukenschlag: gleich seine erste Veröffentlichung als Sänger der Stereoact-Single „Nummer Eins“ kletterte bis in die Top 40 der Offiziellen Deutschen Charts und erreichte die Top 30 in Österreich, auch in den Schweizer Charts konnte sich der Song platzieren. Das Video verzeichnet bei YouTube mehr als 26 Millionen Views. In der Folgezeit steuerte er die Vocals zu zahlreichen weiteren Tracks von Stereoact („Bis Ans Ende Dieser Welt“) und Gestört aber GeiL („Leuchtturm“) bei. Gleichzeitig feierte als Co-Autor der Songs „Let Me Love You“ (SJUR), „Rooftop“ (Nico Santos), „Burden Down“ (Micar) und „Le Encanta“ (Juan Magán) europaweit Erfolge. Gold- und Platinauszeichnungen erhielt der Songwriter u.a. in Dänemark, Niederlande, Norwegen, Schweden, Spanien und natürlich Deutschland.