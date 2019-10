Bonitaz – die Debütsingle »Hallo« – Latin-Schlager vom Newcomer-Duo bekannt aus »Willkommen bei Carmen Nebel«

Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht.



Ihr mitreißender Sound macht Lust auf Ferne, auf unendliche Weite und darauf, die ganze Welt zu entdecken. Das deutsche Newcomer-Duo Bonitaz verbindet heiße Latino-Rhythmen mit eingängigen Schlager-Melodien und deutschen Texten – ein vor exotischen Sommer-Vibes nur so strotzender Mix, mit dem die beiden Sängerinnen und Performerinnen ein völlig neues Genre erschaffen: Latin-Schlager!"Hallo" Musikvideo:Die Bonitaz begrüßen die Schlagerwelt mit einem großen "Hallo". Das Duo singt in dem Song über die Sehnsucht nach dem besonderen Herzensmenschen, und dem entfesselten Gefühl ihn endlich gefunden zu haben. Produziert und komponiert wurde der Titel von JMC Music. Die Produzenten Andreas John und Erik Macholl, u.a. bekannt für die Produktion des Debütalbums von „The Baseballs“, arbeiten eng mit den Bonitaz zusammen und wollen mit dem Titel "Hallo" die Lebensfreude und Hoffnungen des Duos hörbar machen.Hinter dem Namen Bonitaz stecken die beiden besten Freundinnen Felicitas und Lea, die seit 2019 zusammen Musik machen. Zwei aufregende Gegensätze, die sich buchstäblich anziehen: Die 27-jährige Lea konnte schon früh erste musikalische Erfahrungen im Kreuzberger Jazz-Salon ihres Vaters sammeln und stellt den feurigen Part innerhalb des Duos dar. Die 27-jährige Feli hat bereits als kleines Mädchen leidenschaftlich gern gesungen; seit 2019 sorgt die kühle Blondine mit ihrer mädchenhaften und offenen Art für die perfekte Balance bei den Bonitaz. Gemeinsam leben beide mit ihrem jungen, modernen Sound ihre Leidenschaft für den deutschen Schlager aus!In der 80. Ausgabe der ZDF-Erfolgsshow "Willkommen bei Carmen Nebel" präsentierten die Bonitaz erstmals ihre Debütsingle "Hallo" vor mehreren Millionen Zuschauern. Dies war aber nicht geplant. Lea war eigentlich nur in der großen Samstagabendshow von Showmasterin Carmen Nebel zu Gast, um ihrer Bandkollegin Feli bei ihrem Auftritt mit Ross Antony beizuwohnen. Doch dann kam alles anders. Während der laufenden Sendung kam Carmen plötzlich auf Feli und Lea zu, die nichtsahnend im Publikum saß, und überraschte beide prompt mit einem spontanen Auftritt in der Sendung.Bonitaz feierten einen erfolgreichen Einstand und belegten bislang Platz 1 bei den "Amazon Aufsteigern des Tages" sowie bei "Google Play Music Schlager". In den "iTunes-Schlager-Charts" klettern die Bonitaz bis auf #2.