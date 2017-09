Boba K – die Newcomerin aus UK – Single “Nothing Can Stop Us Now” im Danny Dove Remix out now

“Nothing Can Stop Us Now” ist der nächste Schritt der in der Ukraine geborenen und in London lebenden Boba K und eine gelungene Kombination von lasziven Vocals und einer mitreißenden Electro-Pop Produktion, die sich mit ihrem ansteckenden Chorus sofort im Gehörgang festsetzt. Der Song ist ein Aufruf alle Grenzen zu überwinden, Hindernisse aus dem Weg zu räumen und die Freiheit zu feiern.“Nothing Can Stop Us Now” (Danny Dove Remix):“Der Song ist über die neue Generation, junge Menschen, die ihr Leben voll auskosten wollen. Nichts kann sie davon abhalten das zu erreichen, was sie wollen”, sagt Boba K über ihre neue Single.Boba K machte 2012 den mutigen Schritt von Kiev nach London zu ziehen, um dort am London Institute of Contemporary Music Performance zu studieren. Seitdem sie in London lebt, hat sie an ihrer Stimme gearbeitet, die mittlerweile fast 4 Oktaven umfasst. Ihre Einflüsse sind Musiklegenden wie Etta James, Ella Fitzgerald, Queen und die Beatles, gemischt mit den Stars ihrer Jugend wie Britney Spears und den Spice Girls sowie dem aktuellen Sound der Veröffentlichungen des Labels Clubland.Mit ihrem breitgefächerten Musikgeschmack, einem beeindruckenden Stimmumfang und dem unglaublichen Händchen für Hooks hat Boba K das Instrumentarium bereits in diesem frühen Stadium ihrer Karriere echte Pophymnen zu kreieren. Die letzten zwei Jahre hat Boba K damit verbracht in London und Skandinavien Songs für ihr Debütalbum zu schreiben und aufzunehmen. Mit der Leidenschaft und Entschlossenheit starke, moderne Popmeisterwerke zu schaffen ist Boba K auf dem Weg ihre Marke in den oberen Rängen der Popwelt zu setzen.Die neue Boba K Single “Nothing Can Stop Us Now” ist digital als Single Version und Danny Dove Remix erhältlich.