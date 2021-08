BENOBY singt in "Zwei Herzen – Dwa Serca" über seine deutsch-polnischen Wurzeln – Single und Video out now

Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht.



Essentielle Fragen, die sich jeder von uns stellt.BENOBY kennt es selbst. Als Kind polnischer Einwanderer, aufgewachsen im tiefsten Bayern.Irgendwo gelandet zwischen Pirogen und dem FC Bayern München.Mit seiner neuen Single „Zwei Herzen – Dwa Serca“ vereint BENOBY typisch polnische Elemente mit seinem Talent als deutscher Singer Songwriter. Zwei Herzen, zwei Welten, zwei Sprachen. Zum ersten Mal hören wir den Sänger in der Sprache, in welcher er in den ersten Schuljahren noch seinen Lehrern antwortete.Produziert wurde die Single wieder von BENOBYs langjährigen Begleiter Jan van der Toorn. Dieser produzierte bereits für Nena, Samy Deluxe, die Backstreet Boys, Michael Bublé und Brian Adams. Gemeinsam mit ihm begab sich BENOBY auf die Reise zu seinen polnischen Vorfahren und versuchte die Klänge und Eindrücke seiner Kindheit und die seiner Eltern musikalisch festzuhalten. Die Melodie sprüht vor Lebensfreude und Vielfalt! Genau wie BENOBY selbst!„Zwei Herzen – Dwa Serca“ Video:Das Video zur Single spiegelt die Liebe zu seinen beiden Heimaten wieder. Es wird eine deutsch-polnische Hochzeit gefeiert. Produziert wurde der Clip von Can Özev, der unter anderem mit Eko Fresh zusammenarbeitet. Das Spannungsfeld der beiden Kulturen und die Freude der Festgesellschaft spiegeln sich im Video wider.