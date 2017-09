BATOMAE - neue Single "In Gedanken"

Seit dem Ende von Luxuslärm in 2016 widmen sich Jana Crämer und David Müller diesem Crossoverprojekt "Musik trifft Roman" uneingeschränkt. Ihr Ziel ist es, dem Tabuthema Essstörungen mit all seinen grausamen Facetten gemeinsam die Stirn zu bieten und wieder dafür zu sensibilisieren, dass Freundschaft eine wertvolle Beziehung ist, in der sich niemand für seine Probleme zu schämen braucht und die sich nicht durch gesichtslose Follower oder viele Likes, Herzchen oder sonstige Emojis ersetzen lässt.„In Gedanken“ ist eine gefühlvolle Ballade, in der Batomae den Hörer auf eine Reise in die Welt seiner Gedanken mitnimmt. In dem Song geht es darum, dass die Gedanken den Handlungen immer deutlich vorauseilen, in Gedanken ist man meist schon viel weiter als in der Wirklichkeit.Ab dem 16.11. startet die gemeinsame Tour von Batomae & Band und Jana Crämer „In Gedanken Tour 2017“ – Support „Das Mädchen aus der 1. Reihe“. Wenn eine musikalische Lesung auf das Konzert einstimmt – und der Hauptact bereits mit seinem „Support“ auf der Bühne steht – verspricht dies ein sehr besonderer Abend zu werden. Batomaes Fans fiebern, nach den zahlreichen ausverkauften Konzert-Lesungen und gefeierten Supportshows seiner ersten eigenen Tour entgegen und auch der Sänger selbst ist voller Vorfreude. Neben der neuen Single „In Gedanken“ und den bekannten Songs aus dem Soundtrack zum Roman hat Batomae seine gleichnamige EP im Gepäck.Video „In Gedanken“:Die Single "In Gedanken" von Batomae ist bereits erhältlich. Die gleichnamige EP erscheint am 10. November.