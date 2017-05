Anna-Maria Zimmermann – das neue Album „himmelbLAu“ ab 19.05.

Anfang des Jahres erfüllte sich Anna-Maria Zimmermann eine Lebenstraum: Sie flog nach Los Angeles! Ließ die „Stadt der Engel“ und das kalifornische Lebensgefühl auf sich wirken. Schlenderte über den Walk of Fame und fuhr im Cabrio die Pazifikküste entlang. Posierte am Rande von Hollywood für ein Fotoshooting und drehte dort auch das Video zu „Himmelblaue Augen“, der ersten Singlauskopplung des neuen Albums „himmelbLAu“. Sie kam inspiriert zurück und nahm die Inspiration mit in die Arbeiten am neuen Album. Darum auch die Schreibweise: Das „LA“ im Wort „himmelbLAu“ wird großgeschrieben. „Die Stadt hat mir gut getan“, sagt sie, „das darf man ruhig sehen.“Das Video zu „Himmelblaue Augen“:Vieles ist beim Album „himmelbLAu“ neu. An den Reglern saß zum ersten Mal Helmuth Rüssmann, der schon als Produzent für die unglaubliche Erfolgsgeschichte von Wolfgang Petry (mit-) verantwortlich war. Seit zwei Jahren ist Anna-Maria Zimmermann außerdem im Management von Jan Mewes, der mit den „verbotenen Alben“ von Heino seinen bislang größten Coup gelandet hat. Star-Autoren wie Wolfgang Petry, Carsten Wegener, Roland Spremberg, Natascha Arnold, Erich Virch und der legendäre Dr. Bernd Meinunger griffen für das Album „himmelbLAu“ erstmals zur Feder. Natürlich beinhaltet das gleichnamige Album – allen Neuerungen zum Trotz – auch wieder eine Menge tanzbarer Popschlager, in denen Anna-Marias charakteristische Stimme strahlen, und die Künstlerin ihre Energie ausleben kann.Das Album „himmelbLAu“ erscheint nicht nur in der Standard-Edition, sondern auch in einer limitierten Fanbox. Darin enthalten: Das Album, ein Schlüsselband, ein Kühlschrankmagnet, „himmelbLAu“-Luftballons, handsignierte Postkarten mit Anna-Maria-Bildern und Grüßen aus L.A., eine Remix-CD von „Himmelblaue Augen“ und vier Poster, die man auf den Rückseiten auch in ein XXL-Türposter verwandeln kann. Für Fans ein absolutes Muss!Anna-Maria Zimmermanns neues Album „himmelbLAu“ inkl. der Hit-Single „Himmelblaue Augen“ erscheint am 19. Mai 2017 im Handel und als Download.