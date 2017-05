Andreas Moe – aktuell mit John Mayer auf Europatour – die Single „Bus Stop“ ab 19.05.

„Ich bin sehr stolz auf ‚Bus Stop‘ und ich bin auch sehr stolz auf mich selbst und das hat folgenden Grund: der Song handelt von den ganzen Entscheidungen, die du in deinem Leben triffst oder nicht triffst“, erklärt der Sänger und Gitarrist. „Mir kommt es so vor, als säßen wir alle irgendwie an einer Bushaltestelle, manchmal glücklich, manchmal traurig. Manchmal mit der Familie und Freunden und manchmal alleine und manchmal mit dem Gefühl, dass du etwas Neues in deinem Leben brauchst. Busse und damit die Gelegenheiten fahren immer vorbei und halten für einen Moment vor uns an, aber es bedarf mehr als nur Instinkt, um in den richtigen Bus einzusteigen oder die Chance mit beiden Händen zu ergreifen. Tatsächlich braucht man großen Mut und möglicherweise noch größeren Glauben.“Andreas Moe schrieb den Song zusammen mit Jon Eyden, Sharon Vaughan und David Bjork. Letzterer übernahm überdies zusammen mit Andreas auch die Produktion. „Mit dem Schreiben und Spielen von ‚Bus Stop’ habe ich meine Komfortzone ein Stück weit verlassen“, sagt der Schwede. „Das klingt vielleicht etwas albern, aber für mich fühlt es sich so an, als hätte ich den Bus bestiegen und eine Reise angetreten, ohne eine Vorstellung zu haben, wohin sie mich führen wird. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wohin es geht und an welchem Zielort ich ankommen werde.“Nach der Veröffentlichung seines Debütalbum „Before The Rumble Comes“ begab sich Andreas Moe, der aus einem Vorort der schwedischen Hauptstadt Stockholm stammt, auf eine umfangreiche Konzertreise durch Europa, in den Jahren 2015 und 2016 unternahm er drei Headliner-Tourneen. Aktuell tourt Andreas mit dem amerikanischen Singer/Songwriter John Mayer durch Europa.Die neue Andreas Moe Single „Bus Stop“ ist seit dem 19. Mai erhältlich.