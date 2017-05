„Absolut-Mega-Hammer-Geil!“ Dieter Bohlens „Die Mega-Hits“ an der Spitze der Charts!

Der pünktlich zur TV-Show veröffentlichte Sampler „DIETER BOHLEN – DIE MEGA HITS” setzt die Erfolgsgeschichte fort. Das Album enthält alle 21 Nummer-Eins-Songs von Dieter Bohlen. Dazu zählen unter anderem Songs von Singer-Songwriter Chris Norman, der Popsängerin Yvonne Catterfeld, den Schlagerstars Andrea Berg und Vanessa Mai, den “Deutschland sucht den Superstar”-Gewinnern Alexander Klaws, Mark Medlock, Pietro Lombardi, Beatrice Egli und Rapper Kay One.Ein absolutes Fan-Highlight stellt das im Compilation-Set enthaltene Modern Talking-Bonusalbum„BACK FOR GOLD“ dar. Es enthält zahlreiche neue Versionen und verschiedene Megamixe der Modern Talking-Klassiker “You‘re My Heart, You’re My Soul”, “Brother Louie”, “Cheri Cheri Lady”, “Atlantis Is Calling (S.O.S. for Love)” u.v.m., sowie einen brandneuen “Modern Talking Titan Megamix 2K17” – natürlich produziert von Dieter Bohlen.Das Album „DIETER BOHLEN – DIE MEGA HITS“ ist seit dem 19. Mai 2017 als Doppel-CD und 3-CD Exklusiv Edition sowie Digital erhältlich.